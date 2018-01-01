Безпеку під час заходів до річниці з дня народження Бандери забезпечать майже 2 тисячі правоохоронців

Майже 2 тис. правоохоронців забезпечуватимуть безпеку під час масових заходів з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Читайте такожВ'ятрович прокоментував ситуацію довкола перейменувань на честь Бандери й Шухевича Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Він нагадав, що сьогодні в Україні відбудуться масові заходи з нагоди відзначення річниці з дня народження Бандери.

«У зв’язку з цим у 20 регіонах держави заплановано проведення 54 масових заходів за участю понад 8,4 тис. осіб. Безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тис. поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії України», - йдеться у повідомленні.