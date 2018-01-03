"Викривальницю" з НАЗК Соломатіну викликають до суду в квітні

Голосіївський районний суд м. Києва призначив на 12 квітня 2018 року о 16:00 розгляд справи за позовом Національного агенства з питань запобігання корупції до колишньої глави департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної.

Про це йдеться у повідомленні суду в розділі "Список справ, призначених до розгляду".

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Повідомляється, що справа стосується юридичного захисту ділової репутації Національного агенства з питань запобігання корупції.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Соломатіна заявила, що керівництво та члени НАЗК фальсифікують результати перевірок електронних декларацій. Соломатіна стверджувала, що нібито працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента України для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій.

«Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор щодо НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання, в першу чергу розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК», - сказала Соломатіна і зауважила, що відмовилась від цієї пропозиції.

Соломатіна також стверджувала, що написала заяву про звільнення і перебуває на лікарняному.

У НАЗК, у свою чергу, заявили, що Соломатіна є колишнім працівником агентства, а поширена нею інформація є недостовірною. Також у НАЗК звинуватили її у «спробі дискредитувати успішно розпочату антикорупційну реформу в Україні».