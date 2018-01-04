Родич Россошанського звільнився з Вишгородського райсуду ще у травні минулого року
Серед 10 суддів Вишгородського райсуду немає жодного родича Дмитра Россошанського, який у 2015 році скоїв ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської.
Суддя, який є родичем Дмитра Россошанського, звільнений з посади судді Вишгородського райсуду ще у травні минулого року.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Судова влада України".
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Також зазначається, що працюючі судді Вишгородського районного суду Київської області не мають жодних родинних або будь-яких інших зв’язків з Ноздровською, подружжям Дуняк (батьки Ноздровської), громадянами Сапатинським (сестра Ноздровської – Світлана Сапатинська) та Россошанським.
Згідно із повідомленням, суддя Купрієнко, щодо якого була поширена інформація про те, що Россошанський – його племінник, був звільнений за власним бажанням у травні 2017 року.
"В штаті Вишгородського районного суду Київської області перебуває 10 суддів (одна посада судді вакантна), з них діючих фактично 4 судді, які розглядають всі категорії справ: судді Баличева, Котлярова, Рудюк та Чірков", - йдеться в повідомленні.
В повідомленні також наголошується, що Купрієнко обіймав посаду голови суду до розгляду справи Россошанського щодо ДТП - в період з 8 жовтня 2007 року до 7 лютого 2012 року.
Прес-центр судової влади звернувся до ЗМІ та громадян з проханням не поширювати інформацію, що не відповідає дійсності.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.
Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.
Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.
За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.