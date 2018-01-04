Через хрещення в УПЦ КП: у Запоріжжі відмовилися відспівувати дитину, на яку упав самогубець

У Запоріжжі служитель Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати дворічну дитину, яка загинула внаслідок падіння на неї самогубця.

Як пише на своїй сторінці у Facebook керівник Чернігівської єпархії УПЦ КП Євстратій Зоря, причина такого рішення - бо дитя хрещене священиками Київського патріархату.

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"У Запоріжжі служитель Московського патріархату (важко у цьому конкретному випадку написати "священик") під час поховання відмовився звершувати чин похорону (відспівування) дворічної дитини, яка загинула від падіння на неї самогубця", - йдеться у повідомленні Зорі.

Він стверджує, що дитину відмовилися відспівувати й в іншому храмі, тому це зробив служитель Київського патріархату.

Як повідомляли ЗМІ, у Запоріжжі мешканець квартири на восьмому поверсі, ймовірно, вирішив вкоротити собі віку. Під тим вікном опинилися батько з сином, якому і двох років не було - вони збиралися у гості й саме вийшли з під'їзду. Реаніматологи зробили для хлопчика все, що змогли, проте травми виявились несумісними з життям.