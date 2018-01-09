"Тварюки!": батько вбитої Ноздровської не стримався на похороні

14:15, 09 січня 2018
Суспільство
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У вівторок, 9 січня, під Києвом ховають вбиту юристку Ноздровську, її батько під час церемонії прощання не зміг стримати сліз.

Батько звинуватив Ноздровской

Батько вбитої Ірини Ноздровської Сергій не міг стримати горя на похороні доньки і звинувачував "катів" в її смерті.

"Тебе кати забрали від нас! Ми все життя берегли тебе, але зараз не вберегли. Ось що значить домагатися правди в нашій країні. Тварюки!" – передає слова батька "Обозреватель".

"Дайте мені того вбивцю в руки", – додав Сергій.

Як повідомляв УНІАН, вбиту напередодні Нового року правозахисницю Ірину Ноздровську ховають у закритій труні. Прощання проходить у селі Демидів Вишгородського району Київської області.

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1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського.

Засідання Вишгородського райсуду з обрання запобіжного заходу затриманому відбудеться сьогодні о 14.00.

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