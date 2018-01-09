Убиту юристку Ноздровську ховають у закритій труні, в цей час у будинку Россошанського тривають слідчі дії (відео)

Убиту напередодні нового року правозахисницю Ірину Ноздровську поховають у закритій труні.

Прощання відбувається у селі Демидів Вишгородського району Київської області, повідомляє ТСН.

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Прощання почалося об 11 годині у будинку вбитої. Після відспівування її повезуть на місцевий цвинтар.

На місці прощання присутні дочка убитої Анастасія, її батьки, родичі та друзі. Уздовж вулиці стоїть велика кількість автомобілів. Також на місці чергує машина швидкої допомоги. Усе селище патрулюється співробітниками правоохоронних органів.

Зазначимо, що близько кілометра від будинку, де прощаються з Ноздровською, розташований будинок Россошанських. Там саме зараз відбуваються слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського.

Засідання Вишгородського райсуду з обрання запобіжного заходу затриманому відбудеться сьогодні о 14.00.