У колишній лікарні під Ясинуватою знайшли цілий арсенал

В Ясиноватському районі, біля села Верхньоторецьке, правоохоронці знайшли в будівлі колишньої лікарні заряди до гранатомету, протитанковий ракетний комплекс, гранату та патрони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне Управління Національної поліції у Донецькій області.

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Наголошується, що всі предмети мають ознаки деформації та корозії.

"В одному з приміщень правоохоронці знайшли цілий арсенал: протитанковий ракетний комплекс, 10 зарядів для підствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 з запалом, а також 53 патрони різних калібрів", – йдеться в повідомленні.

У поліції обіцяють утилізувати виявлені боєприпаси. Зараз встановлюється походження схованки.