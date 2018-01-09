У Нацполіції навели дивовижну статистику: розкрито майже 90% вбивств 2017 року

Поліція розкрила майже 90% зі скоєних у 2017 році вбивств.

Про це перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook.

«Ще раз хочу наголосити - для нас важливе життя кожної людини, кожного громадянина України. Тільки за 2017 рік було скоєно 1551 вбивство, з них 89% - розкрито», - зазначив він.

За його словами, у поліції коментуватимуть ті чи інші висловлювання осіб, які вважають себе «фахівцями».

«Кожен повинен займатися своєю справою, там, де він є справжнім професіоналом. Неможливо надати коректну оцінку, не володіючи повним обсягом всіх обставин скоєного злочину та наявних доказів», - наголосив Аброськін.

Читайте такожСуд отримав клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві НоздровськоїРаніше в МВС повідомляли, що за 9 місяців 2017 року в Україні сталося 1185 умисних вбивств та замахів, але цей показник є найнижчим за останні 10 років, оскільки рівень розкриття таких злочинів по країні становив 88%.