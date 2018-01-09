"Перевіряють сумки і роздають повістки в армію": українець розповів про нові правила в'їзду до Польщі

З січня почали діяти нові правила в'їзду в Польщу. Тепер в сусідню країну на роботу можна потрапити тільки за запрошенням від роботодавця.

Як повідомляє "Gazeta.ua", більшість українців такого не мають, тому їх висаджують на кордоні і повертають в Україну.

"Вже третій раз їду на заробітки в Польщу. Такого шмона не пам'ятаю. Всіх виводять з автобуса і перевіряють сумки. Спочатку на металошукачі, потім просять витрусити всі речі. Причому, якщо раніше прикордонник просто переглядав, що в сумці, то тепер просять все викласти і скласти. Навіть дно перевіряли", - розповідає Сергій Данилюк з Вінниці, який працює на будівництві в Гданську.

Українців масово висаджують на кордоні і повертають в Україну.

"Я їздив раніше за договором на роботу. Зараз його мало. Хто має зв'язок з роботодавцем, може зателефонувати йому. Роботодавець дзвонить на митницю і дає підтвердження, що працює з таким працівником. Також повинен надіслати запрошення в електронному вигляді. Це години очікувань. Якщо зазвичай дорога до Гданська забирала 18 годин, то в цей раз їхав більше 40. При цьому вартість квитка ніхто не повернув. Вся поїздка обійшлася в 3 тисячі гривень, хоча спочатку квиток коштував 1100 гривень. Довелося платити польським перевізникам, а також за электичку до Гданська. На фінальному етапі ще і за таксі. Адже в місто я потрапив пізно вночі", - заявив він.

На українському кордоні юнаків, які не досягли 27 років і не були на службі в армії, забирають служити.

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"Якщо ловлять з робочою візою і чоловік їде на будівництво, а до того він мав довідку, що не може служити за станом здоров'я, то їх просто забирають в армію. З нашого автобуса зняли трьох таких юнаків. Їх повернули в рідні міста з повістками", - каже Андрій з Тернополя.

Раніше повідомлялося, що починаючи з січня 2018 року набирають чинності нові правила працевлаштування іноземців у Польщі. Декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яка видається роботодавцю безкоштовно, замінили платними дозволами на сезонні роботи.