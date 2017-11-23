Польща з 2018 року змінює правила працевлаштування іноземців

Починаючи з січня наступного року набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців у Польщі. Декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яка видається роботодавцеві безкоштовно, буде замінено платними дозволами на сезонні роботи, передає Польське радіо.

Читайте такожУкраїна, Білорусь та В'єтнам: у Польщі повідомили, звідки хочуть брати трудових мігрантівЗа словами директора Повітового управління праці Ґруєци Мажанни Скочек, процедурою сезонних робіт буде охоплено такі галузі: рільництво, садівництво, туристична та гастрономічна.

«Ці дозволи на сезонну працю будуть двох видів: два етапи надання дозволів стосуватимуться іноземців, які перебувають поза кордонами Польщі, а один етап – іноземців, котрі вже перебувають на терені Польщі і мають дозвіл на легальне перебування на підставі іншій, ніж сезонні роботи».

У випадку іноземців, котрі перебувають за межами Польщі, роботодавець буде складати заяву про надання дозволу на сезонні роботи, на підставі цього дозволу іноземець зможе відкрити візу до Польщі. Іноземці, котрі мають біометричні паспорти, зможуть в’їхати з таким дозволом до Польщі без необхідності відкриття візи. Роботодавець зобов’язаний зареєструвати іноземного працівника в управлінні праці.