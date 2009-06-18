Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,64 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився порівняно з 17 червня.

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,60-7,66 грн./дол., з продажу – 7,66-7,72 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився порівняно з 17 червня, і становить 10,57/10,75 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,70 грн./євро, з продажу – в межах 10,68-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо підвищився порівняно з 17 червня, і становить у середньому 0,2155/0,2520 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,245 грн./рубль, з продажу – 0,244-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари у середньому по 7,64 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. (курс дещо підвищився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить10,61 грн./євро, що на 0,4% дорожче, ніж учора, продажу – 10,77 грн./євро, на 0,5% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,8% порівняно з 17 червня, і становить у середньому 0,2312 грн./рубль, продажу – на 0,6%, до 0,2545 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,61/7,67 грн., євро – 10,53/10,70 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,58/7,75 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,63/7,69 грн., євро – 10,62/10,73 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 18 червня, становить: гривні до долара США – 7,619, до євро – 10,544696, до російського рубля – 0,24475.