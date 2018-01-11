Сьогодні відзначається Всесвітній день слова "дякую" (відео)

11 січня відзначається Всесвітній день "дякую" (International Thank You Day). Цей день можна назвати однією з найбільш "ввічливих" дат у році. Українське "дякую" походить (через польську мову) від німецького "danke". "Спасибі" має релігійне походження – від фрази "Спаси біг (бог)". Цією фразою ще у Київській Русі висловлювали подяку.

Слово "merci" вперше зафіксовано у 1586 році в словнику-розмовнику, виданому в Парижі. Психологи довели, що слова подяки викликають у людей відчуття безпеки та добробуту. Регулярне одержання подяки підвищує самооцінку.

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Багато хто знає, як сказати "дякую" різними мовами світу - thank you, grazie, merci, danke, obrigado, evgaristo, spasiba, arigato, shokran… Але як часто ми забуваємо сказати ці чарівні слова найріднішим. Не забувайте сказати "дякую" тим, кого любите і цінуєте.