У Генштабі створили Раду для переходу резервістів від обов'язкової служби до контрактної

У Генеральному штабі України Збройних сил України створили Раду резервістів, яка займатиметься питанням переходу від обов'язкової служби до контрактної у військовому резерві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

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"На даний час ведеться робота щодо переходу від обов'язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві. З метою спільного опрацювання шляхів такого переходу, пошуку вагомих стимулів для укладання контрактів на службу у військовому резерві при Генеральному штабі Збройних сил України створили Раду резервістів Збройних сил України», - заявив Праута.

За його словами, Рада вже почала роботу над розробкою законопроекту щодо соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом.

Разом з тим Праута повідомив, що нині в ЗСУ - майже 140 тис. резервістів.

«У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві близько 140 тисяч резервістів. Переважна їх більшість - колишні мобілізовані з бойовим досвідом, які після завершення терміну служби зараховані до оперативного резерву, що є обов'язковим під час особливого періоду", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді було призначено нового командувача сил АТО.