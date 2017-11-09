Призначено нового командувача сил АТО: ним став генерал із величезним бойовим досвідом

В рамках планової ротації на посаду командувача сил Антитерористичної операції призначено командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайла Забродського.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Новим командувачем силами АТО призначено генерал-лейтенанта Михайла Забродського. Це все відбулося ще минулого тижня», - заявив він.

«Забродського призначили, зважаючи на його величезний бойовий досвід та здатність керувати військами у кризових умовах. Генштаб зробив висновок, що наступним командувачем буде саме він», - зауважив Лисенко.

За його словами, відповідне призначення відбулося в рамках планової ротації. Також Лисенко уточнив, що терміни ротацій є закритою інформацією і не підлягають розголошенню.

Як повідомляв УНІАН раніше, речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявляє, що Росії не потрібен мир на Донбасі, через дії РФ та її маріонеток майже щодня там гинуть люди.

«Україна хоче миру, Росії він не потрібен. Люди гинуть майже щодня від Росії та її гібридних сил. 7 листопада - 17 атак, двох українських військових вбито», - заявила речниця.