На ЗНО-2018 класи для іноземних мов оснастять аудіопрогравачами

В Україні змінили порядок проведення Зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Зокрема, приміщення для тестування оснастять пристроями для програвання аудіозаписів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Відповідні аудіоцентри (аудіопрогравачі, комп’ютери тощо) повинні бути з потужністю акустичної системи не менше ніж 10 Вт, з частотою не гірше ніж 100 Гц – 20 000 Гц.

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Окрім цього визначили, що ЗНО з іноземних мов може проходити лише в аудиторіях на 15 робочих місць.

Такі зміни пов’язані із нововведеннями у ЗНО 2018 року, де в тестуваннях абітурієнтів перевірятимуть на розуміння мови на слух (аудіювання).

Нагадаємо, що 9 січня почалася реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме до 31 січня.

Раніше повідомлялося, що у 2018-му абітурієнти зможуть скласти ЗНО шрифтом Брайля.

Міносвіти встановило мінімум у 150 балів ЗНО для вступу в медичні виші.