Скандальному антикорупціонеру змінили підозру – йому загрожує п’ять років ув’язнення

Слідство перекваліфікувало справу голови «Центру Протидії Корупції» Віталія Шабуніна зі статті про нанесення тілесного ушкодження на статтю про побиття журналіста. Якщо провину доведуть у суді, активісту загрожує до 5 років ув’язнення

Як повідомляється на сайті ЦПК, підозру Шабуніну було змінено 15 січня і вручено сьогодні, 18 січня. Зі слів слідчого, досудове слідство завершено і обирати запобіжний захід підозрюваному не будуть. Справу найближчим часом буде скеровано до суду.

“Відсутність бажання у слідчих та прокурорів обирати запобіжний захід означає лише одне – що особа не ухиляється від розслідування та не несе жодної загрози суспільству, що важко співставити зі злочином, який інкримінують Віталію Шабуніну», - цитують у ЦПК слова адвоката підозрюваного Олени Щербан.

На її думку, це дає підстави говорити про політичну природу справи.

В ЦПК вважають, що перекваліфікація справи на статтю з більшою відповідальністю, яка передбачає ув’язнення до 5 років – це продовження тиску на організацію.

В організації також нагадали, що вказану статтю слідчі вже намагалися інкримінувати Шабуніну влітку, проте в останній момент передумали.

“З того часу, наскільки нам відомо, в матеріалах справи не з′явилося жодних додаткових доказів, які б підтверджували факт перешкоджання саме журналістській діяльності, тому для нас очевидно, що мотивація такої зміни виключно політична”, – додає адвокат активіста.

Раніше, у ході судового засідання адвокати Шабуніна, як зазначається, звернули увагу суду на те, що протоколи допитів свідків, які надали прокурори, написані “під копірку”. Крім того, адвокати зазначили, що текст висновку медичного експерта, на основі якого була складена підозра, містить неточності та неправдиві факти.

Читайте такожУ представництві ЄС закликали Україну скасувати е-декларування для громадських організаційНагадаємо, 8 червня минулого року голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін під час конфлікту вдарив Всеволода Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу". Філімоненко, в свою чергу, застосував проти Шабуніна газовий балончик.

Голова ЦПК заявив, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

16 серпня минулого року Шабуніну вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), за якою йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.

Слід зазначити, що Філімоненко є помічником нардепа Сергія Мельничука.

Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, замовною. Він заявляв, що «дійсно вдарив людину», і готовий понести за це відповідальність, однак не вважає Філімоненка справжнім журналістом. Він також повідомляв, що це була не перша їх зустріч, і Філімоненко системно провокував його.