Антикорупціонер Шабунін ударив помічника нардепа - той бризнув в обличчя з газового балончика (відео)

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вдарив журналіста та помічника нардепа Сергія Мельничука Всеволода Філімоненка.

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Запис інциденту на своїй сторінці у Facebook опублікував сам помічник депутата. "Шабунін напав за питання "Чому не воюєш в АТО?". Підсумок: попердньо надколи щелепи й струс мозку. Зараз госпіталізований", - йдеться у повідомленні Філімоненка.

У свою чергу, Шабунін каже, що Філімоненко образив його колегу Олександру Устинову, що й стало причиною конфлікту.

"Він сьогодні по морді від мене за те, що образив мою колегу Устинову. Далі всі присутні всі бачили самі: філя (Філімоненко - УНІАН.) лякливо тікав від спілкування й кликав свого "лугандонського" "колегу" - "ну, захищай мене!", а потім дістав балончик й бризнув всім в очі - мені, журналістам", - йдеться в повідомленні Шабуніна у Facebook.