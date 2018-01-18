Слідчі ГПУ прийшли з обшуком до голови Держслужби зайнятості - джерело

Сьогодні зранку співробітники Генеральної прокуратури України провели обшук у кабінеті в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка.

Про це в коментарі УНІАН повідомило джерело у Державній службі зайнятості.

Читайте такожГПУ готує апеляцію на звільнення "тітушки" Крисіна від відбування покарання «У кабінеті голови обшук був зранку. Генеральна прокуратура», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у коментарі УНІАН зазначив, що не володіє інформацією про обшуки у в.о. голови Державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка.

Нагадаємо, 9 листопада минулого року столичні слідчі прокурори провели обшуки в службових приміщеннях департаменту протидії митним правопорушенням та департаменту з роботи з кадрами Державної фіскальної служби України.