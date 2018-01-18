Звільнені з полону бойовиків українці прийшли на засідання Ради

Звільнені заручники присутні на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України. Про це з трибуни повідомила перший віце-спікер, представник України в ТКГ Ірина Геращенко, передає 112.ua.

Читайте такожЗвільнений боєць "Азова" розповів про катування у полоні бойовиків

"Ми всі без виключення у цій залі, які б фракції ми не представляли, щасливі вітати у цій залі звільнених українських заручників. Зараз тут присутні Ігор Козловський, за якого ми всі з вами боролися, Василь Гулька з Тернопільщини, Андрій Бессараб із Маріуполя, Микола Герасименко (це легендарний "Кривбас"), його колега Олександр Лазаренко, Сашко Олійник з Рівного, Олександр Морозов із Сум, Володя Фомічов (він студент пана Ігоря Козловського, він молодець, вирвався з тих казематів), Тарас Гап’як зі Львова, Максим Іванов. Хлопці, ми щасливі вас бачити", - сказала Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що згадані особи долучилися до роботи зі звільнення інших заручників.

"Я хочу подякувати хлопцям, вони сьогодні не просто так у парламенті, а тому що вони вже підключилися до активної роботи зі звільнення інших заручників. Сьогодні хлопці мали зустріч з послами країн "нормандського формату", країн ЄС, де не тільки розповіли про тих, хто ще залишився там, кого ми не можемо витягли, але й про ті катівні, які вони пережили. Хлопці дякують нам сьогодні за ухвалений законопроект про реінтеграцію, вважають, що всі ми молодці, що за це проголосували. Хлопці дуже просять, щоб ми сьогодні в першому читанні ухвалили законопроект про правовий статус осіб, які зникли безвісти", - додала перший заступник спікера ВРУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.