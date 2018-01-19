Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра і розповів, як вживати хрещенську воду (фото)

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій у день Хрещення Господнього освятив води Дніпра біля Свято-Покровського собору в Оболонському районі столиці.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, разом з Його Блаженством молилися керуючий справами УПЦ митрополит Антоній, єпископи, духовенство Києва та тисячі киян і гостей міста.

"Сердечно вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Нехай благодать, яку Господь приніс нам на Землю, яку Він подарував нам, сходячи у води річки Йордан, завжди буде з нами. Нехай вона покриває нас на всіх дорогах нашого земного життя, зміцнює нас у нашому земному хрестоносінні, допомагає нам досягти Вишнього Єрусалиму Царства Небесного. Нехай Господь усіх нас береже", - звернувся до присутніх Митрополит Онуфрій.

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На Дніпрі для звершення чину Великого освячення вод була підготовлена ополонка.

"Сьогодні звершується Велике освячення води і це низводе Божу Благодать на всі води. Це великий день, коли Божа Благодать сходить на землю. Свята вода має бути у кожній хаті. Її треба пити вранці, коли людина встане, приведе себе в порядок, помолиться Богові. Це укріпляє духовні і телесні сили, для того, щоб жити, як треба жити на землі", - сказав Блаженніший Онуфрій.

Митрополит Онуфрій привітав киян і гостей міста зі святом Богоявлення і окропив святою водою. Після чого всі бажаючі пірнули в водохресну купіль.

Цього ж дня, вранці, Предстоятель УПЦ очолив Божественну літургію в Києво-Печерській лаврі. Звертаючись до віруючих, він нагадав значення свята Богоявлення.