Литвин пропонує регіоналам ходити на роботу, а не заважати працювати

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ піддав жорсткій критиці запропонований урядом проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу, включений сьогодні до порядку денного засідання Верховної Ради для розгляду у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як народні депутати від фракції Партії регіонів заблокували парламентську трибуну, М.АЗАРОВ з трибуни висловив позицію своєї фракції з цього питання.

«Справа не в тому, що країні не потрібні зміни до Бюджетного кодексу. Справа у тому, що необхідно зміцнювати базу місцевих бюджетів», - зазначив М.АЗАРОВ, наголосивши, що запропоновані урядом зміни до Бюджетного кодексу пов’язані з тим, що «ТИМОШЕНКО іде на вибори Президента, а тому їй необхідно вишикувати у чергу до Кабміну усі 12 тисяч місцевих бюджетів».

М.АЗАРОВ піддав жорсткій критиці деякі положення Бюджетного кодексу, які пропонує Кабінет міністрів. Зокрема, за словами депутата, йдеться про централізацію процесу формування місцевих бюджетів, залежність бюджетного процесу від Кабінету міністрів і фактичне відсторонення Верховної Ради від формування державного бюджету.

У свою чергу, голова ВР Володимир ЛИТВИН наголосив, що зазначені критичні зауваження депутатам-“регіоналам” необхідно озвучувати та обговорювати під час планових засідань профільного комітету.

За словами В.ЛИТВИНА, народним депутатам від Партії регіонів необхідно «ходити на роботу (відвідувати засідання Комітету ВР з питань бюджету – УНІАН), а не заважати Верховній Раді працювати».