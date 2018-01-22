Від акту злуки у 1919 році до сьогодні: 22 січня відзначається День соборності України (відео)

22 січня відзначається День соборності України. У цей день 1919 року було проголошено Акт злуки: Українська Народна Республіка об’єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. 21 січня 1990 року було утворено «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. За різними оцінками, тоді в акції взяли участь від 0,5 до 3 мільйонів українців.

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Сьогодні на мосту Патона в Києві також створили "живий ланцюг Соборності". Така акція до Дня соборності проходить у столиці вже водинадцяте. А в небі над Луганщиною підняли прапор України з повітряними кульками. Загалом понад 62 000 українців долучаться до акції у різних регіонах країни.