Дружина скандального екс-майора Мельниченка підкорює Голівуд - знялася в кліпі рокерів і сходила на шоу

Дружина колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, екс-телеведуча Наталія Розинська знялася в кліпі відомої американської рок-групи Black Veil Brides, яка буде номінована на MTV Video Music Awards. Кліп розміщений на YouTube-каналі групи.

Відео на пісню Wake Up з'явилося в мережі тиждень тому, проте зараз у нього понад 2 мільйони і 632 тисячі переглядів. Як повідомляє газета «Вести», екс-телеведучу Першого національного каналу на кадрах важко впізнати. У кліпі Наталія – брюнетка з гулькой і з незвичним макіяжем.

Наталія Розинська в грудні переїхала в Лос-Анджелес, щоб робити там кінокар'єру. Вона зізналася, що отримала роль в кліпі, пройшовши звичайний кастинг.

«Коли мене відібрали, то сказали приїхати з комплектом білого одягу, і вже о 6.30 початок зйомок, – каже Розинська. – 15 людей в білому, я граю одну з протестувальників і чесно зізнаюся, коли знімалася, уявляла собі деяких наших політиків».

Насправді, як каже Розинська, це лише перші кроки до успіху. Як повідомляє "Медіаняня", за останні дні вона встигла знятися в двох великих телешоу – American's Funniest Home Videos і The doctors – як глядачки в залі.