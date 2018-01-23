В аеропорт "Київ" прибув перший літак з українцями, які вижили під час теракту в Кабулі (відео)

У Київ прибув перший рейс з кількома українцями, які зазнали нападу терористів в афганській столиці Кабулі. Без будь-яких коментарів стороннім, зі сльозами на очах їх зустріли рідні, повідомляє ТСН.

Читайте такожПосол назвав кількість врятованих з готелю в Кабулі українцівВ Україну деякі повернулися навіть без речей – вони згоріли в готелі. Пережите вони не хочуть згадувати і не говорять про це з журналістами.

Наступні звільнені з кабульського готелю повинні прилетіти також сьогодні і завтра, 24 січня.

19 українців вижили, з готелю їх евакуювали спочатку на американську базу. Звідти частина з них різними рейсами вже вилетіла в Україну.

Завтра в Києві сяде і спеціальний рейс - з загиблими при нападі на кабулский готель.

За однією з версій, троє терористів угруповання "Талібан", одягнені як звичайні відвідувачі, зайшли в ресторан готелі в Кабулі і замовили вечерю, а потім відкрили вогонь. В результаті теракту загинуло понад 30 осіб, серед них семеро українців: четверо працівників авіакомпанії "Крила України" - командир літака, 43-річний Роман Власов, другий пілот, 43-річний В'ячеслав Шишаков, 30-річні стюардеси Катерина Пасенчук та Ірина Медичева.