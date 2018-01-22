Клімкін розповів, коли тіла загиблих внаслідок теракту у Кабулі українців привезуть до України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що тіла громадян України, загиблих через терористичний акт у столиці Афганістану Кабулі, будуть доставлені в Україну 23-24 січня.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR.

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"Станом на сьогодні, все ж таки, підтверджено, що 7 українців загинуло. Завтра і післязавтра будемо їх тіла доставляти до Києва", - сказав Клімкін.

Він назвав напад ісламістів на готель, в якому перебували іноземці, і зокрема українці, жахливим терористичним актом.

"Певні побоювання, що ще є жертви серед українців, у нас є, але дуже сподіваємося, що протягом найближчих годин будемо це знати", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

21 січня в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України, проте в МЗС підтверджують загибель 7 українців.