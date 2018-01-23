Реєстрація для участі у ЗНО-2018 розпочнеться 6 лютого

Основний етап реєстрації для участі у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться 6 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій.

«Відповідно до календарного плану і підготовки та проведення ЗНО у 2018 році, який затверджений наказом Міністерства освіти та науки України, реєстрація для участі в ЗНО розпочнеться 6 лютого та триватиме до 19 березня. Це основний період реєстрації, упродовж якого особа може зареєструватися та подати документи», - сказав він.

Карандій зауважив, що зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 2 квітня.

За його словами, щоб зареєструватись на участь у ЗНО, потрібно заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО та сформувати комплект документів, необхідних для реєстрації. Після цього треба надіслати такий комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти. Завершальний етап – отримання майбутнім учасником ЗНО підтверджувального документу про реєстрацію від регіонального центру оцінювання якості освіти.

За словами Карандія, випускники шкіл поточного року, а також учні, студенти, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, які проходять державну підсумкову атестацію, мають подати відповідні комплекти документів через свої навчальні заклади.

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«Тобто вони мають звернутись до уповноваженої особи свого навчального закладу і через таку особу передати весь комплект документів, який у наступному буде надісланий до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Якщо ж особа закінчила навчальний заклад у попередні роки, якщо вона є випускником поточного року професійно-технічного навчального закладу або коледжу, то в такому разі особа реєструється самостійно, самостійно формує комплект таких документів та самостійно направляє його рекомендованим листом до регіонального центру оцінювання якості освіти», - повідомив директор УЦОЯО.

Як повідомляв УНІАН, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня по 13 червня.

З 9 по 31 січня в Україні почалась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, що відбудеться 24 березня - з української мови і літератури та 31 березня – інших предметів.