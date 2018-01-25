Кернес показав, як виглядатиме харківський зоопарк після реконструкції

Харківський міський голова Геннадій Кернес виклав відео, на якому зображено, яким буде оновлений харківський зоопарк

«Дорогі харків'яни! Хочу показати вам, як буде виглядати наш зоопарк після глобальної реконструкції. Вірю, що вам це буде цікаво і сподіваюся на ваше розуміння. Продовжуємо робити наш улюблений Харків найкращим містом на Землі», – написав він на своїй сторінці в Facebook.