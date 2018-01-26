За останні два роки бібліотеки Житомирщини залучили близько 6 мільйонів гривень грантових коштів - ОДА

Бібліотеки Житомирщини активно беруть участь у міжнародних грантах та проектах, а залучені грантові кошти вони спрямували здебільшого на переобладнання і технічне оснащення.

За останні два роки бібліотеки Житомирщини залучили близько 6 млн грн грантових коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

“Завдяки проектним та грантовим підтримкам бібліотеки Житомирської області протягом 2016-2017 років залучили близько 6 млн грн на свою діяльність”, - сказано у повідомленні.

Так, за словами в.о. начальника управління культури та туризму Житомирської ОДА Тетяни Парфентієвої, бібліотеки Житомирщини активно беруть участь у міжнародних грантах та проектах, а залучені грантові кошти вони спрямували здебільшого на переобладнання і технічне оснащення.

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Лише Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ольжича залучила 2,5 млн грн грантових коштів зі США, Німеччини та Польщі. Це дозволило придбати впродовж останніх років ноутбуки, відеопроектори, інтерактивні дошки, 16 комплектів техніки та обладнання комп’ютеризованих читацьких місць, 7 планшетів, комп’ютерний сервер та іншу техніку. Окрім цього, у бібліотеці, серед іншого, створили офіс «Вікно в Америку» та «Інклюзивний читальний зал» для людей з вадами зору та слуху.

Окрім цього, переможцями проекту за підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус» та української бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» стали: Житомирська обласна бібліотека для дітей, Малинська районна бібліотека, а також Бердичівська міська центральна бібліотечна система. Серед іншого, бібліотеки отримали електронний зчитувальний пристрій Pocket book з інформаційними матеріалами про ЄС та пробкові дошки. Також у минулому році ряд грантів отримала і Бердичівська міська бібліотека.