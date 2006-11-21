Ющенко: в газових питаннях уряд став непублічним

Президенту України Віктору ЮЩЕНКО не подобається, що в газових питаннях уряд став непублічним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю трьом українським телеканалам, яке сьогодні увечері вийшло в ефір на Першому Національному каналі, «1+1» та ICTV.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання щодо його оцінки 100 днів уряду, серед іншого сказав, що йому „не подобаються ті речі, які відбуваються довкола газової тематики. Ми починаємо втрачати публічність. Ми не розуміємо формулу ціни”.

В.ЮЩЕНКО розповів, що він до сьогодні ще не бачив протоколу, яким скріплена ця ціна. „Я його чекаю”, - сказав Президент. За його словами, “не отримавши формулу ціни, ми не отримуємо логіки формування ціни в майбутньому”. „Якщо 130 доларів це політична ціна, тоді буде щороку перед груднем місяцем виникати аналогічна ситуація, що є нині”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.