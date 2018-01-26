В Одесі через перепади температур "парує" Чорне море (відео)

Через велику різницю температур вода активно випаровується, а над поверхнею з'являється туман.

Рідкісне природне явище спостерігається біля берегів Одеси. Через сильний мороз море почало "парувати".

Температура повітря вранці на одеському узбережжі була близько -10 градусів за Цельсієм, а води – приблизно +8 градусів. Через велику різницю температур вода активно випаровується, й над поверхнею моря утворюється туман, передає "УСІ".

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Вітер відігнав цей серпанок на узбережжя, покривши дерева крижаною кіркою.

Очікується, що таке погодне явище триватиме кілька годин, після чого температура повітря почне підвищуватися, скорочуючи температурний розрив між морем і повітрям.

Як повідомляв УНІАН, у Вилковому Одеської області вдалося відновити електропостачання у житлові багатоповерхівки. Місто через негоду з кінця минулого тижня залишалося без електро- й теплопостачання.