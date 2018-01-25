Тиждень без світла: у мешканців приватного сектору Вилкового досі немає електрики (відео)
19:24, 25 січня 2018Інциденти
441
Поки у Вилковому вдалося відновити електропостачання у житлові багатоповерхівки.
У приватний сектор Вилкове досі не подали світло і тепло
У жителів приватного сектору міста Вилкове Одеської області досі немає електрики та тепла.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, енергетикам вдалося відновити всі опори на лінії електропередач Сасик-Чорне море та подати в місто струм. Однак на даний момент поставки не надто надійні, мережа перевантажена, і є ризик, що знову спрацює аварійна автоматика.
Читайте такожНа межі вимерзання: у жителів Вилкового в Одеській області через відсутність світла немає навіть готівки (відео)
Як повідомляв УНІАН, у Вилковому вдалося відновити електропостачання у житлові багатоповерхівки. Місто через негоду з кінця минулого тижня залишалося без електро - і теплопостачання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter