"Мрія" - український літак, а не російський: 7-річний українець знайшов помилку у Британській енциклопедії (відео)

В одному із матеріалів Британської енциклопедії найбільший літак у світі "Мрія" Ан-225 назвали російським, а не українським.

7-річний Захар Лісковий, який живе з батьками у США, знайшов помилку у Британській енциклопедії - у книзі літак "Мрія" назвали російським. Захар записав емоційне відеозвернення до видавництва з надією, що там виправлять помилку.

Хлопчик розповів, що любить брати з собою у подорож Британську енциклопедію. Одного разу, читаючи її, він побачив, що найбільший літак у світі - Ан-225 "Мрія" - видання назвало російським, йдеться у матеріалі Голосу Америки.

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"Так, літак Ан-225 "Мрія" і справді найбільший у світі. Але він український, а не російський. Я впевнений, що книга видана багатотисячним накладом. І вже сотні тисяч дітей та дорослих прочитали цей помилковий факт. Я звертаюся до редакторів та видавців енциклопедії. Підримайте мене. Ми, як читачі заслуговуємо на правдиві факти", - сказав у відеозверненні Захар.

Також він додав, що його родина мешкає у США, однак він народився в Україні, і його батьки - українці. Тому виправити помилку важливо як для його сім'ї, так і для всієї України.