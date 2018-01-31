На Житомирщині створять 30 інклюзивно-ресурсних центрів (фото)

За словами Марини Порошенко, центри прийдуть на заміну так званих психолого-медико-педагогічних консультацій, які раніше оцінювали дитину з особливими освітніми потребами.

На Житомирщині створять 30 інклюзивно-ресурсних центрів. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучені сьогодні керівництвом Житомирщини під час зустрічі у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі.

Детальніше про ці центри на прохання кореспондента УНІАН розповіла журналістам дружина Президента України Марина Порошенко.

За її словами, центри прийдуть на заміну так званих психолого-медико-педагогічних консультацій, які раніше оцінювали дитину з особливими освітніми потребами і відправляли її вчитися в інтернати або ж на індивідуальну форму навчання.

«У нас з радянських часів залишилася система ПМПК : психолого-медико-педагогічні консультації. Ця мережа була на обласному рівні і до громад не спускалася. Зараз ми міняємо цю систему. Інклюзивно-ресурсні центри будуть обслуговувати дітей віком 2-18 років. У цих центрах не тільки будуть діток консультувати і розподіляти по шкільних закладах, але і супроводжуватимуть їх протягом навчання і надаватимуть їм корекційно-педагогічні послуги”,- зазначила Марина Порошенко

За її словами, вже з 1 вересня цього року по Україні мають запрацювати такі інклюзивно-ресурсні центри, і саме вони замінять.психолого-медико-педагогічні консультації.

“Таким чином, ця система буде охоплювати усіх дітей з особливими освітніми потребами на первинному рівні – на рівні територіальних громад і районних центрів з розрахунком до 10 тисяч дітей у сільській місцевості і 14 тисяч у міській”, - розповіла пресі Марина Порошенко.

.«Ми плануємо в області створити 30 інклюзивно-ресурсних центрів. Думаю, це завдання нам під силу. Дуже приємно, що голови об'єднаних територіальних громад розуміють, що потрібно змінювати підходи до дітей, які не мають можливостей повноцінно навчатися. Сьогодні у нас підписали меморандуми 14 голів громад, завтра підпишуть – ще 16 керівників громад. Ми будемо надавати практичну допомогу і готові долучатися фінансово, щоб це були спільні проекти», – уточнив, у свою чергу, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Як прозвучало на заході, наразі у Житомирській області 400 дітей займаються за системою інклюзивної освіти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом перебувала на Житомирщині. Марина Порошенко провела зустріч щодо створення системи Інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області. Участь у заході взяли голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч відбулась у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі.