Курочкіну пред`являть офіційне звинувачення
Дату назвав Луценко
Офіційне звинувачення російському бізнесмену Максиму КУРОЧКІНУ буде пред`явлено завтра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.
«Його затримано, й не пізніше, ніж завтра, йому буде пред`явлено звинувачення», – сказав він.
Міністр повідомив, що завтра суд повинен визначитися із запобіжним заходом щодо М.КУРОЧКІНА.
Міністр зазначив, що слідство підозрює його в скоєнні двох злочинів. При цьому один із них, а саме - вимагання грошей із застосуванням сили - було детально задокументовано.
«Я думаю, що завтра на суді розглядатимуться ці питання», – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського районного суду Києва. Впродовж 48 годин має бути обрано запобіжний захід щодо М.КУРОЧКІНА.
За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів.