Курочкіну пред`являть офіційне звинувачення

Офіційне звинувачення російському бізнесмену Максиму КУРОЧКІНУ буде пред`явлено завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Його затримано, й не пізніше, ніж завтра, йому буде пред`явлено звинувачення», – сказав він.

Міністр повідомив, що завтра суд повинен визначитися із запобіжним заходом щодо М.КУРОЧКІНА.

Міністр зазначив, що слідство підозрює його в скоєнні двох злочинів. При цьому один із них, а саме - вимагання грошей із застосуванням сили - було детально задокументовано.

«Я думаю, що завтра на суді розглядатимуться ці питання», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського районного суду Києва. Впродовж 48 годин має бути обрано запобіжний захід щодо М.КУРОЧКІНА.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів.