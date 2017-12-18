У Полтаві 70-річна пенсіонерка обдурила телефонних шахраїв, які вимагали у неї 2 тисячі доларів

Полтавчанка, 70-річна пенсіонерка Ольга Іванівна розповіла, як не розгубилася і допомогла затримати телефонного шахрая. Її історію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Полтави.

Як пише інтернет-видання "Полтавщина", близько 9 вечора, на стаціонарний телефон пенсіонерки зателефонували. Збентежений чоловічий голос прокричав в трубку: «Бабушка, бабушка! Я в поліції, допоможи».

Як зазначила Ольга Іванівна, вона здогадался, що це шахраї. Голос в телефонній слухавці був не схожим на голос її онука. Їй уже телефонували влітку, говорили, що син потрапив в ДТП і потрібна допомога. Тоді вона просто кинула трубку, а на цей раз вирішила провчити шахраїв.

"Паша! Що з тобою? Як тобі допомогти?" — почала грати роль жертви Ольга Іванівна.

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Псевдо-онук попросив бабусю продиктувати слідчому номер її мобільного. Псевдо-слідчий зателефонував на цей номер. Він сказав, що на онука відкрита кримінальна справа за побиття людини. Щоби її закрити, треба передати 2 тисячі доларів. Частину грошей він візьме собі, решту — передасть потерпілому у якості відшкодування. Пенсіонерка на такі умови погодилася.

Гроші вона мала передати кур’єру Андрію, який під’їде до будинку на «Жигулях» помаранчевого кольору. Пенсіонерка назвала шахраям не свою адресу, а сама зателефонувала в поліцію і розповіла ситуацію.

Патрульні приїхали за вказаною адресою і затримали чоловіка, який чекав конверту з грошима.