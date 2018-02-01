В Одеській області розшукують чоловіка, який хотів обміняти в держбанку 2 тисячі фальшивих євро

Чоловік надав в обмінний пункт 43 купюри номіналом по 50 євро, але, не дочекавшись обміну, зник з місця події.

У місті Білгород-Дністровському Одеської області чоловік намагався обміняти в банку понад 2 тис. фальшивих євро.

Читайте такожНа Київщині затримали продавців 50 тисяч фальшивих доларів (фото)Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вчора до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення працівника одного з банків про те, що невідомий надав в обмінний пункт 43 купюри номіналом по 50 євро. Потім, не дочекавшись обміну, зник з місця події. Надані купюри виявилися фальшивими.

«Зараз чоловіка, який у державному банку намагався обміняти фальшиву валюту, розшукують поліцейські», - повідомили в главку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу ("виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї"). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.