В нідерландському аеропорту затримали українців з вкраденими кредитками та фальшивими євро

В Амстердамському аеропорту Схіпхол поліція затримала двох громадян України з вкраденими кредитними картками та фальшивими євро.

Як повідомляють нідерландські ЗМІ, 31-річний та 47-річний українці летіли з Києва до Іспанії з пересадкою у Схіпхолі.

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На борту літака вони вирішили придбати товари Duty Free. Підозра виникла, коли перша оплата карткою була відхилена. Під час другої спроби члени екіпажу перевірили картку і з'ясували, що вона заявлена як вкрадена. Про це було повідомлено керівництву Схіпхола.

Після того, як літак приземлився, українці були заарештовані. Під час обшуку виявилося, що загалом вони мали при собі 33 вкрадені кредитні картки та 6 тисяч фальшивих євро.