На завтра Україні обіцяють грозові дощі та шквали

Завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-22 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на сході до 24°, вдень 28-33°, на Прикарпатті 24-27°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 18-23°.

У Київській області у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град, при грозах шквали 15-20 м/с. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°. У Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.