На завтра Україні обіцяють грозові дощі та шквали
14:39, 27 червня 2009Суспільство
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Повітря вдень прогріється до 33°
Завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-22 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на сході до 24°, вдень 28-33°, на Прикарпатті 24-27°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 18-23°.
У Київській області у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град, при грозах шквали 15-20 м/с. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°. У Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°.
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