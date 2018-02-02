Аслунд: українська влада не бореться з корупцією – вона збагачується на ній

Якщо в українській економіці з’явиться багато інвесторів, топ-посадовці почнуть втрачати надприбутки, переконаний економіст.

Українські можновладці не зацікавлені у проведенні антикорупційних реформ та виконанні програми МВФ, тому що нинішня ситуація у країні дозволяє їм отримувати надприбутки з монополій.

Таку заяву в інтерв’ю «Економічній правді» зробив шведсько-американський економіст, старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Читайте такожТотальна недовіра українців політикам загрожує розвитку країни - експертНа його переконання, якщо Україна вийде на зовнішні ринки запозичень без програми МВФ, то повторить помилку, яку зробив Віктор Янукович у 2011 році. Така політика, як зазначає Ослунд, це політика «уникнення економічного зростання».

«Хтось запитає, чому високопосадовці можуть бути зацікавлені в уникненні економічного зростання. Відповідь така: вони живуть на прибутки з монополій. Вони отримують прибутки, бо контролюють економіку. Якщо в економіки багато інвесторів, топові чиновники матимуть менше контролю над економікою, тоді зникнуть прибутки і вони стануть біднішими», - вказав економіст.

Аслунд підкреслює, що в дуже бідних країнах зазвичай дуже багаті керівники, тому що вони не обмежені у доступі до фінансових ресурсів. Це можна побачити на прикладі республік колишнього Радянського Союзу.

Єдиною країною в регіоні, де гарантується право власності, на думку експерта, є Грузія. Гарантії права власності потребує і Україна.

«Вони (влада – ред.) зацікавлені в корупції, вони з неї живуть. Генпрокурор Юрій Луценко, мабуть, отримує багато грошей за те, що не бореться з корупцією. Якби він боровся з корупцією, він би нічого не заробляв, крім своєї невеликої зарплати», - підсумував він.

Аслунд також висловив переконання, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський Союз не дадуть Україні кредити.