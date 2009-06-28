Україна просить у МВФ більше грошей

Україна і Міжнародний валютний фонд на сьогодні розглядають питання про збільшення чергового траншу кредиту стенд-бай.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

«Зараз розглядається питання про збільшення траншу, і ми сподіваємося, що це відбудеться», - сказав співрозмовник агентству.

Разом з цим він зазначив, що у зв`язку з переглядом розміру траншу, а також у зв`язку з необхідністю уточнення деяких інших моментів, не назвавши яких саме, безпосередня робота над переглядом програми співпраці може дещо затягнутися.

Разом з цим в останні дні прем`єр-міністр України заявляла про те, що Україна чекає, що третій кредит МВФ для України складе 3,8 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю «Дзеркало тижня» (№ 22 (750) від 20-26 червня) повідомив, що Україна має намір клопотати перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) про направлення чергового траншу на фінансування бюджетного дефіциту при збільшенні (на 600 млн. дол. – УНІАН) обсягів траншу до 3,8 млрд. дол.

Переговори України і Міжнародного валютного фонду з приводу другого перегляду програми в рамках угоди stand-by розпочнуться 30 червня ц.р., коли до місії Фонду в Києві приєднається її керівник Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ.