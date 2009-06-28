МНС попереджає про загрозу селевих потоків у Прикарпатті

Протягом 28 червня в Україні пройдуть грози, місцями сильні зливи, шквали 15-22 м/с, у південній половині та Карпатському регіоні в окремих районах можливий крупний град і шквали 25-28 м/с.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, протягом 28 червня на рiчках Закарпаття, у басейнах Сяну, Дністра - в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей - очiкується підвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м над поточними станом на 8 годину ранку 27 червня.

На річках басейну Дністра місцями можливий вихід води на заплаву. 28 червня пiд час локальних зливових дощiв у басейнах Карпатських річок можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, швидкоплинне пiдвищення рiвнів води на 0.3-1.0 м на малих гiрських річках і потічках. Вiд комплексної дії місцевого, схилового та річкового стоку в гiрських і передгiрських районах Львівської та Івано-Франківської областей можливе пiдтоплення окремих населених пунктiв і господарських об’єктів.

У гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.