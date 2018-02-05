Відповідно до законодавства, кожен із кандидатів має відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та подати необхідний пакет документів.

На Житомирщині у двох комунальних навчальних закладах відбудуться вибори нових керівників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Зокрема, у зв’язку із завершенням терміну дії контрактів, обиратимуть директорів комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» та комунального вищого навчального закладу «Новоград-Волинський медичний коледж».

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Вибори у Житомирському фармацевтичному коледжі відбудуться вже цього тижня – 8 лютого. Прийом документів на посаду керівника закладу тривав два місяці - з 13 листопада.

На посаду директора іншого комунального вищого навчального закладу прийом документів розпочався 15 січня, а обиратимуть керівника також на виборах - 6 квітня.

Окрім цього, Житомирська обласна рада ще раніше, 30 січня, оголосила конкурс на заміщення вакантної посади директора Житомирського геріатричного пансіонату.

Відповідно до законодавства, кожен із кандидатів має відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та подати необхідний пакет документів.