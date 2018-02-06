Суд у справі моторошної ДТП в Харкові: Зайцеву та Дронова посадили в "акваріум" (фото)

У Харкові почалося підготовче засідання по суті справи про ДТП.

6 лютого у Київському районному суді Харкова почалося підготовче засідання у справі щодо ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Обидва обвинувачуваних у справі – Олена Зайцева та Геннадій Дронов – присутні у залі. Вони разом перебувають в "акваріумі", передає ТСН.

Геннадій Дронов й досі носить корсет для шиї, який змушений носити внаслідок ушкоджень, отриманих в ДТП. Напередодні адвокат Дронова Сергій Перепелиця повідомив, що стан його підзахисного поступово покращується.

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На процесі присутні семеро адвокатів з боку постраждалих і троє – з боку обвинувачуваних, Дронов має двох захисників. Також присутні родичі шістьох загиблих внаслідок аварії та шестеро травмованих.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.