Три родини загиблих у страшній ДТП в Харкові будуть вимагати по мільйону компенсацій

Раніше родичі жертв відмовлялися вести будь-які переговори про відшкодування.

Три сім'ї, які втратили близьких у моторошній ДТП на центральній вулиці Харкова, будуть вимагати по мільйону гривень компенсації.

Про це заявив адвокат Дмитро Марцонь, що представляє їхні інтереси, передає NewsRoom.

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"Спочатку жодна із сімей не хотіла вести переговори про відшкодування, була жорстка відмова, а грошові перекази від сім'ї одного з учасників ДТП були повернуті. Зараз близькі загиблих дійшли іншого варіанту. Сума в мільйон гривень для людей, які втратили своїх рідних - це моральна, а не юридична або фінансова категорія", - розповів захисник.

За його словами, таке рішення прийняли Людмила Сокол, яка втратила доньку і внучку, сестра загиблої Ніни Кобисевої, а також батько Наталії Умаєвої. Позиція інших родичів жертв поки невідома.

Як повідомляв УНІАН, сім'ї Берченків і Євтєєвих повернули гроші матері Олени Зайцевої – водія, яка скоїла ДТП у Харкові, де загинули шість і постраждали п'ятеро людей.