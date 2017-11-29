Кривава аварія у Харкові: дві родини повернули компенсації матері Зайцевої (фото)

Родини Берченків та Євтєєвих повернули гроші матері Олени Зайцевої – водійки, яка скоїла ДТП у Харкові, де загинули шестеро та постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомила адвокат цих родин Катерина Калюжна, передає ТСН.

Раніше матір Зайцевої виплатила по 50 тисяч родинам на кожного загиблого та постраждалого. Загиблий Олександр Євтєєв та найважча постраждала у аварії Оксана Берченко – були одружені. Також загинула молодша сестра Оксани – Діана. Ці родини одразу заявили, що жодних грошей від сторони Олени Зайцевої не візьмуть. І коли отримали на власні рахунки гроші, одразу звернулись до банку, щоб ці кошти банківська установа надіслала відправнику.

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"Родини постраждалих у ДТП вирішили повернути цю так звану "допомогу", тому що не розуміють, навіщо мати Зайцевої її надала. Захисник підозрюваної Зайцевої попросив орган досудового розслідування долучити чеки на підтвердження надання допомоги до матеріалів кримінального провадження як докази. Водночас, як чеки вказують на те, що вказана допомога є благодійною. Тобто родини побоюються, що ці "гроші" можуть бути використані пізніше у суді як докази добровільного відшкодування шкоди для помякшення покарання водійки", - повідомила адвокат.

У банку такої операції здійснити не змогли, тому мати сестер Берченко напередодні особисто приходила до матері Зайцевої. При цьому матір водійки знайшли саме в тій квартирі, яка вже цій родині не належить. Згідно з реєстром нерухомості, на другий день після аварії власником квартири на 200 кв м став Станіслав Тишкевич - аналогічне прізвище носить бухгалтер на фірмі Зайцевих. У деяких ЗМІ писали, що квартиру було продано саме для виплати компенсацій.

І вже сьогодні сторона Зайцевої надала реквізити для повернення коштів, що одразу і зробили родини постраждалих. Берченки повернули 100 тисяч, Євтєєви – 50. На ім'я матері Зайцевої – Іванової Тетяни.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня позашляховик "Лексус", за кермом якого перебувала Олена Зайцева, вилетів на тротуар і на смерть збив п'ятьох пішоходів. Ще одна дівчина через тиждень померла у реанімації.

Обидва учасники аварії – водій "Лексуса" Олена Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом "Туарега", зараз перебувають у СІЗО.