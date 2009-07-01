В Україні багатьом дітям загрожує рак шкіри

Відомий український лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ планує восени розпочати другий етап Всеукраїнського марафону здоров`я.

Про це О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила на прес-конференції в УНІАН.

“Впродовж чотирьох місяців в усіх великих українських містах попередньо було обстежено 55 тисяч 640 дітей, з них було вибрано 1611 дітей, які мали проблеми на шкірі”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, доцільність проведення другого етапу виникла через велику кількість дітей, стан здоров’я яких знаходиться на передраковому чи передмеланомному рівні. Зокрема, О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила, що за результатами першого етапу марафону у Севастополі і Херсоні передраковий стан виявлено у кожної шостої дитині.

“Ми доглянемо тих дітей, яких знову оберуть за нашими критеріями. Крім того, я буду читати лекції для лікарів загальної практики, тому що існує глобальна професійна криза. Усі розповідають, що у нас не вистачає лікарів. Насправді не вистачає якісних медичних послуг”, - пояснила лікар.

О.БОГОМОЛЕЦЬ також повідомила, що її команда зараз займається розробкою програмного забезпечення, яке дозволить проводити теледіагностику онкологічних захворювань шкіри. “Ми готуємо зараз програмний продукт, який дозволить покрити усю територію України мережами клінік теледіагностики. І кожна людина незалежно від місця свого проживання зможе отримати висококваліфіковану допомогу на відстані”, - додала вона.

Лікар також повідомила, що вже до кінця цього року в одному із регіонів України планується реалізувати такий перший пілотний проект.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнський марафон здоров`я розпочався 9 лютого 2009 року та проходив в усіх великих українських містах. У рамках марафону проводилося обстеження дітей-сиріт за допомогою комп`ютерної епілюмінісцентної дерматоскопії, що дозволяє на ранньому етапі виявити меланому - захворювання, яке на першому етапі неможливо відрізнити від родимки.

*** Злоякісні пухлини шкіри посідають в Україні друге місце у структурі онкологічних захворювань. Найнебезпечніша серед них меланома. В Україні смертність від меланоми становить майже 95% (за 5 років). Така висока смертність пов`язана не з відсутністю методів лікування, а з несвоєчасною діагностикою. На сьогодні новітнє досягнення у дерматології – метод комп`ютерної епілюмінісцентної дерматоскопії – дозволяє спеціалістам виявити родимку, що росте та змінюється, на ранній стадії.