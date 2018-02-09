У Житомирі пройде конкурс читців до 204-річчя з дня народження Шевченка

На конкурсну програму читці-аматори готуватимуть твори чи композиції Шевченка, твори сучасних українських письменників або ж обрані за власним уподобанням.

У Житомирі пройде конкурс читців до 204-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, це буде конкурс обласного рівня, а присвятять його 204-й річниці з дня народження Шевченка.

«До участі у конкурсі запрошуються читці-аматори різних вікових категорій: учнівська молодь, студенти вищих та середніх навчальних закладів області», - повідомляє управління культури та туризму облдержадміністрації.

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На конкурсну програму читці-аматори готуватимуть твори чи композиції Шевченка, твори сучасних українських письменників або ж обрані за власним уподобанням.

При цьому у репертуарі читця має бути не менше трьох творів Шевченка, які йому може запропонувати прочитати журі додатково до конкурсної програми.

Сам конкурс відбудеться 14 березня у Житомирському палаці культури.