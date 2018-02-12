13 меморіальних дошок загиблим бійцям АТО з Житомирщини встановили на Тернопільщині (фото)

Тепер 13 плит з іменами героїв Житомирщини знаходяться у селі Лішня Кременецького району Тернопільської області.

Один із батьків загиблих учасників АТО Житомирщини організував встановлення гранітних плит з іменами загиблих бійців у Тернопільській області для вшанування пам’яті героїв.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Тепер 13 плит з іменами героїв Житомирщини знаходяться у селі Лішня Кременецького району, де кожен може вшанувати пам’ять військових », - сказано у повідомленні.

Допомогу для виготовлення меморіальних дошок надав голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, до якого ініціатор встановлення плит Володимир Шевченко звернувся напередодні під час особистого прийому.

«Ми завершили встановлення 13 меморіальних плит у каплиці села Лішня Кременецього району Тернопільської області. Загалом на плитах викарбувані імена загиблих учасників АТО з Житомирської, Тернопільської та Чернігівської областей. Сподіваємось, що у майбутньому це місце стане справжнім меморіалом пам’яті про наших дітей із всіх регіонів, які віддали життя за Незалежність України. І саме тут зустрічатимуться батьки усіх загиблих атовців нашої країни, щоб згадати їх щирі посмішки та помолитись у каплиці за їх світлі душі», – розповів Шевченко.

Також він додав, що 13 плит на вшанування загиблих встановлені з Житомирської та 6 - з Чернігівської областей. А плити з іменами загиблих бійців з Тернопільської області наразі знаходяться на реконструкції.