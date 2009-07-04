В Укрзалізниці розказали про причини аварії потягу

Пошкодження земляного полотна, яке спричинила тривала злива, стало причиною сходження з рейок 22 вагонів вантажного потяга на перегоні Крижопіль-Рутниця Вінницької області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Наразі спеціалісти Південно-Західної та Одеської залізниць ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації. На місті працюють 120 залізничників, залучено 4 ремонтні поїзди і 8 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2009 року, близько 19 години на двоколійному перегоні “Крижопіль-Рудниця” (Піщанський район) зійшли з рейок 22 вагони товарного потягу №2931 (загальна кількість 61). У 7 цистернах, які зійшли з рейок, була технічна рідина (консистентна змазка «Каліпсолін»), з яких 5 перевернулось, з них іде підтікання речовини. Два вагони були з деревиною, 6 вагонів – з металевими чушками та 7 вагонів складного азотно-фосфорного калійного добрива «Азофоска». Внаслідок аварії було зруйновано 200 м залізничного полотна, транспортні комунікації та пошкоджено рухомий склад (вагони).

Постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає. Рух поїздів Одеською залізницею оперативно організований в об’їзд через ст. ”Козятин” (Вінницька обл.) – “Миронівна” (Київська обл.).