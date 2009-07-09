У Києві презентують українську версію вчення РПЦ про права людини

У Києво-Печерській Лаврі завтра, 10 липня, відбудеться семінар, присвячений презентації української версії “Основ вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини”.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі УПЦ, в семінарі візьмуть участь високопосадовці, народні депутати України, представники правозахисних рухів та духовенство УПЦ.

Метою семінару є представлення вітчизняним правозахисникам документа, що містить погляд Церкви на права людини, свободу та гідність.

На думку духовенства УПЦ, поява цього документа сприятиме подальшій розбудові відкритого громадянського суспільства в Україні.

Як зазначили в прес-офісі УПЦ, документ було розроблено робочою групою під керівництвом Патріарха Московського і всієї Русі Кирила й ухвалено на Архієрейському Соборі РПЦ, що відбувся у Москві у червні минулого року.